Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Samsun’da tramvayın hemzemin geçidinde otomobile çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan İstasyonu’ndaki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Y. idaresindeki 55 AOM 94 plakalı otomobile, vatman Nergiz Z. yönetimindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi hafif raylı sisteme ait Asarcık adlı tramvay çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kemal Y., 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.