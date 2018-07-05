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05 Temmuz 2018 Perşembe 12:57

Tramvayda namaz kılarak gündem olmuştu, başı belaya girdi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşa bir yıl sonra suç duyurusunda bulunuldu.Karşıyaka ilçesinde, 1 Haziran 2017 tarihinde Göksel Duran isimli bir vatandaşın...

Tramvayda namaz kılarak gündem olmuştu, başı belaya girdi
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşa bir yıl sonra suç duyurusunda bulunuldu.

Karşıyaka ilçesinde, 1 Haziran 2017 tarihinde Göksel Duran isimli bir vatandaşın rayların hemen yanında namaz kıldığı ve tramvayın beklediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Duran, o tarihte aracını park edip rayların hemen yanında namaza durdu. Bu sırada seferini yapan vatman Aysu Tuna (27) da namaz kılan kişiyi fark edince dakikalarca vatandaşın namazını bitmesini bekledi. Tüm bu yaşananlar da o sırada olayı tesadüfen gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler ise daha sonra da sosyal medyada paylaşılarak gündeme oturmuştu.

Duran’a suç duyurusu yapıldı

Bu görüntülerin yaşanmasının ardından ise İstanbul’da bir vatandaş, Duran hakkında bir yıl sonra suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan vatandaş, provokatif eylemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek konunun araştırılmasını suç duyurusuna gerekçe olarak yazdı.

Duran ne demişti?

Göksel Duran, İHA’ya verdiği bir röportajda ise namazını kazaya bırakmak istemediğini ve tramvayın geçeceğini düşündüğünü söylemişti. Duran, "Kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da arayı hesaplamıştım ben tramvayın gidebileceğini düşündüm. Tramvayın geldiğini falan hiçbir şey hissetmedim. Namazımı bitirdiğimde kadının beni çektiğini görmüştüm zaten. Namaz bittiğinde kendisine teşekkür ettim" diyerek kendisini savunmuştu.
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