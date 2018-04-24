TSK: “18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edilmiştir.”
IHAAW183037-ASA/24-04-2018 - TSK: “18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edilmiştir.” 24.04.2018 18:30:37 TSI NNNN