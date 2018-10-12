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12 Ekim 2018 Cuma 13:50

TSK: "38 terörist etkisiz hale getirildi"

TSK, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: '38 terörist etkisiz hale getirildi'
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TSK, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içerisinde ve yurt dışında PKK, KCK, PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı sürdürülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; 05 Ekim-12 Ekim 2018 tarihleri arasında PKK, KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı devam eden operasyonlarda yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, bir askerin şehit düştüğü, bir askerin de yaralandığı kaydedildi.

Diğer taraftan; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 015 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

İdlib’de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölgeden çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlandı.

Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından gerçekleştirilen bağımsız devriye faaliyetleri kapsamında 12 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 59 bağımsız devriye faaliyeti icra edildi. Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından icra edilecek Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler 09 Ekim 2018 tarihinde başladı. Söz konusu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetlerinin icrasına başlanacak.
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