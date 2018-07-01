TSK: '8 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK, Irak Kuzeyi Zap bölgesi ile Van Çatak ve Şırnak Beytüşşebap kırsallarına 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucu bölücü terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesi ile Van Çatak ve Şırnak Beytüşşebap ilçelerine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesi ile Van Çatak ve Şırnak Beytüşşebap ilçelerine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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