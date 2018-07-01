TSK: “Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12 Haziran 2018 tarihinde silah kazası sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “12 Haziran 2018 tarihinde vuku bulan silah kazası sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 01 Temmuz 2018 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.