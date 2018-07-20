TSK: 'Son bir hafta içinde 1'i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildiğini ve Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 545 olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildiğini ve Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 545 olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, 13-19 Temmuz tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl, ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi. İcra edilen operasyonlarda 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 39 adet piyade tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 6 adet tabanca, 1 adet füze, 1 adet RPG olmak üzere toplam 41 silah ile 26.3 kilogram patlayıcı ele geçirildiği ve 3 EYP’nin imha edildiği kaydedildi.

1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Hudut güvenliğini sağlamak için icra edilen denetim ve kontrollerde sınırlardan 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 189 bin 386 kişi, son bir haftada 6 bin 44 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 4 kilo 344 gram uyuşturucu, 138 bin kök keneviri, 450 litre akaryakıt ve 107 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" denildi.

"Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alınmıştır"

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği, bu kapsamda zaman zaman Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği belirtildi. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına da katkı sağlandığı ifade edildi. İdlib bölgesindeki son durum ile ilgili ise şu bilgiler verildi:

"İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda 13 Ekim 2017’den bugüne kadar 12 Gözlem Noktası tesis edilerek faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

"Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 545 olmuştur"

Açıklamada Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren ’Zeytin Dalı Harekatı’ başlatılmıştır. 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Yerel Kolluk Kuvvetleri de göreve başlamıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 545 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekat kapsamında bugüne kadar 251 adet mayın ve bin 325 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir."

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir"

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Münbiç bölgesinde son durum konusunda ise, “Daha önce mutabık kalınmış Münbiç yol haritası ve Münbiç güvenlik prensipleri doğrultusunda Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır. 19 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 16 adet bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup, müteakip devriye faaliyetlerinin planlama çalışmalarına devam edilmektedir. Müteakip dönemde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birlik ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.