TSK, teröristlerin Irak’tan Türkiye’ye geçiş yaptıkları teleferiği imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristler tarafından Irak topraklarından Türkiye’ye geçiş yapmak için kurdukları bir teleferiği imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristler tarafından Irak topraklarından Türkiye’ye geçiş yapmak için kurdukları bir teleferiği imha etti.

TSK, Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerin Irak topraklarından Türkiye’ye geçiş yapmak için kurulup kullanılan bir teleferiği imha etti.