TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 30 Haziran 2018’de, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
IHAAW090540-ASA/01-07-2018 - TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 30 Haziran 2018’de, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 01.07.2018 09:05:40 TSI NNNN