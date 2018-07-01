IHAAW090540-ASA/01-07-2018 - TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 30 Haziran 2018’de, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 01.07.2018 09:05:40 TSI NNNN

IHAAW090540-ASA/01-07-2018 - TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 30 Haziran 2018’de, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 01.07.2018 09:05:40 TSI NNNN

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