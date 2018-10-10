TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 10 Ekim 2018 tarihinde 58’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
IHAAW141924-ASA/10-10-2018 - TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 10 Ekim 2018 tarihinde 58’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 10.10.2018 14:19:24 TSI NNNN