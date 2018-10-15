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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:07

Tsunami Palu’nun tüm köyleri yerle bir etti

Endonezya’nın Sulawesi adasında meydana gelen depremle tetiklenen tsunami Palu şehrinin bütün köylerini yerle bir etti.Endonezya’nın Sulawesi adasında bir dizi depremin tetiklediği tsunami felaketi Palu şehrinin tüm köylerini yerle bir ederken...

Tsunami Palu'nun tüm köyleri yerle bir etti
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Endonezya’nın Sulawesi adasında meydana gelen depremle tetiklenen tsunami Palu şehrinin bütün köylerini yerle bir etti.

Endonezya’nın Sulawesi adasında bir dizi depremin tetiklediği tsunami felaketi Palu şehrinin tüm köylerini yerle bir ederken insanların ihtiyaçları çığ gibi büyüyor. Deprem ve tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 91’e ulaştı. Çifte felakette yaralananların sayısı 10 bini aşarken, 67 binden fazla ev hasar aldı.

Sulawesi adasında yaşayan Pak Junaidi, yaşadığı felaketi anlatırken, ufukta deniz suyu tarafından oluşturulan duvarın evine doğru geldiğini görmenin bir kabusun gerçeğe dönüştüğünü izlemek gibi bir şey olduğunu söyledi. Junaidi, "Dalgaların geldiğini gördüğümde camdan dışarı bakıyordum. Odada benimle beraber olan karımı yakaladım, dalgalar eve girerek bizi dışarı taşıdı" dedi. Juaidi dalgaların kendisini yaşadıkları bölgedeki tepenin dip kısımlarına kadar götürdüğünü, dalgalardan kurtulduğunda tahliye bölgesine kaçtığını ve orada eşiyle çocuklarını bulduğunu söyledi.

Güzel beyaz iki katlı evinin tanınmaz hale geldiğini belirten Junaidi, "Bölgedeki bütün evler yıkıldı. Camii de yıkıldı. Bizler sadece geride kalan parçaları toplayıp hayata yeniden başlayacağız" dedi.

Evleri tsunamide yıkılan ada sakini Rosnawati ve ailesi Ernawati and Iwan Susanto tsunami bölgeyi vurmadan önce komşularının evinin arkasında bulunan tepeye tırmanıp kurtulabilenlerden. Rosnawati, "Büyükannemden deprem olduğu takdirde, olabileceğimiz en hızlı şekide yüksek bölgelere gitmemiz gerektiğine dair hikayeler duydum" dedi. Rosnawati, ailesiyle beraber 90 yaşındaki büyükannesini de tehlike geçinceye kadar 1 hafta boyunca kaldıkları tepeye götürebilmiş.

Rosnawati’nin 60 yaşındaki annesi, "Hiçbir şeyimiz kalmadı. Su her şeyi alıp götürdü. Şu an komşumuzun evinde küçük bir odana kalıyoruz" dedi.
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