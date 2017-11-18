Tunceli’de 6 sığınak ile 4 bombalı tuzak ele geçirildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak, 2’si basma düzenekli 4 EYP ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak, 2’si basma düzenekli 4 EYP ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığımızca Hozat kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet basma düzenekli EYP, 1 adet EYP (gergiden kurtulma), 1 adet pil bloğuna bağlı EYP, 18’li-10’lu-4’lü-2’li pil blokları, 10 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 1 adet parka, 1 adet puşi, 1 adet sırt çantası, 1 adet yazıcı ve çok miktarda yaşamsal malzeme geçirildi" denildi.

Teröristlerin kullandığı 6 yerin de bulunduğu belirtilen açıklamada bunlardan 3’ünün üstü kapalı korunma yeri, 2’sinin doğal mağara, 1’nin ise sığınak olduğu kaydedildi.



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Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.