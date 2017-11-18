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18 Kasım 2017 Cumartesi 18:55

Tunceli’de 6 sığınak ile 4 bombalı tuzak ele geçirildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak, 2’si basma düzenekli 4 EYP ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Tunceli'de 6 sığınak ile 4 bombalı tuzak ele geçirildi
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Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak, 2’si basma düzenekli 4 EYP ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığımızca Hozat kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet basma düzenekli EYP, 1 adet EYP (gergiden kurtulma), 1 adet pil bloğuna bağlı EYP, 18’li-10’lu-4’lü-2’li pil blokları, 10 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 1 adet parka, 1 adet puşi, 1 adet sırt çantası, 1 adet yazıcı ve çok miktarda yaşamsal malzeme geçirildi" denildi.

Teröristlerin kullandığı 6 yerin de bulunduğu belirtilen açıklamada bunlardan 3’ünün üstü kapalı korunma yeri, 2’sinin doğal mağara, 1’nin ise sığınak olduğu kaydedildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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