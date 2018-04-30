Tunceli’de çatışma: 3 asker hafif yaralı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak önce operasyon bölgesine gitti. Hafif yaralı askerleri gören Sonel ve Çolak onlarla birlikte hastaneye gelerek yakından ilgilendi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Pülümür ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 3 asker hafif yaralandı. Yaralı askerlerler ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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