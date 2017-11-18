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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:32

Tunceli’de trafik kazası: 2 yaralı

Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza,Atatürk Mahallesi Tunceli-Elazığ karayolunda İl Kültür Müdürlüğü hizmet binası önünde meydana geldi. H.F.Y. (27) yönetimindeki 44 PF 266 otomobil ile sürücüsünün ismi...

Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza,Atatürk Mahallesi Tunceli-Elazığ karayolunda İl Kültür Müdürlüğü hizmet binası önünde meydana geldi. H.F.Y. (27) yönetimindeki 44 PF 266 otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 62 AC 879 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, 44 plakalı araç sürücüsü yaralanırken, yanındaki Mehmet Zülfi Gültekin (52) sıkıştı. Sıkışan yaralı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.2 yaralı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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