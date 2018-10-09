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09 Ekim 2018 Salı 12:23

Tünelde damperi açılan kamyon, trafiği 2 saat kilitledi

Ordu Nefise Akçelik Tüneli’nde bir kamyonun damperinin açılması sonucu meydana gelen trafik kazasında tünelde hasar meydana gelirken, Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.Kaza, Nefise Akçelik Tüneli içerisi Ordu-Fatsa...

Tünelde damperi açılan kamyon, trafiği 2 saat kilitledi
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Ordu Nefise Akçelik Tüneli’nde bir kamyonun damperinin açılması sonucu meydana gelen trafik kazasında tünelde hasar meydana gelirken, Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.

Kaza, Nefise Akçelik Tüneli içerisi Ordu-Fatsa istikametinde meydana geldi. Numan Kılıç idaresindeki 61 KC 841 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı damperi açıldı. Açılan damper nedeniyle tünelde bulunan uyarı tabelaları ve havalandırmalarda hasar meydana geldi. Kazada kamyonda da maddi hasar oluşurken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada can kaybı ve yaralananın olmaması teselli oldu.

Yaklaşık 2 saat trafik aksadı

Kaza sonucu tünel içerisinde başlatılan çalışmalar, trafiğin yaklaşık 2 saat aksamasına neden oldu. Polis ekipleri, Ordu’nun çıkışından çevre yolunu trafiğe kapatarak, sürücüleri alternatif yollara yöneltti. Çevre yolunda bulunan sürücüler ise yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bazı sürücüler uzun süre yolculuk yaptıklarını belirterek, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saattir beklediklerini aktardı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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