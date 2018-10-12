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12 Ekim 2018 Cuma 17:28

Tünelde yanan araç infilak etti

Aydın-İzmir otoyolunda dehşet anları yaşandı. İzmir-Aydın il sınırında bulunan tünelde yanan bir araç, daha sonra infilak etti. Karayolları ekipleri güvenlik nedeniyle otoyolu ve tüneli trafiğe kapattı.Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir...

Tünelde yanan araç infilak etti
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Aydın-İzmir otoyolunda dehşet anları yaşandı. İzmir-Aydın il sınırında bulunan tünelde yanan bir araç, daha sonra infilak etti. Karayolları ekipleri güvenlik nedeniyle otoyolu ve tüneli trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil Aydın-İzmir ili sınırında bulunan 3 bin 800 metre uzunluğundaki 75. Yıl Selatin Tüneli’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yanan araç, kısa bir süre sonra infilak etti. Araçlarla dolu olan tünelde otomobilin infilak etmesiyle tam anlamıyla dehşet anları yaşandı. Yaşanan yangın ve infilak olayının ardından tünelin gidiş bölümü trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, ambulans ve otoyol polisi yönlendirildi. Korku ve paniğe yol açan alevler bir anda aracı tamamen sardı. Görgü tanıkları, yanan araçtan şiddetli patlama sesleri geldiğini bildirdi. Yanan araçta bulunan kişi ya da kişilerle ilgili şu ana kadar net bir bilgi edinilemedi.
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