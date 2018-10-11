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11 Ekim 2018 Perşembe 18:25

Tur otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere arkadan gelen bir tur otobüsü çarptı. Kaza sonrası yaralanan olmazken, otobüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Tur otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere arkadan gelen bir tur otobüsü çarptı. Kaza sonrası yaralanan olmazken, otobüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Avsallar Mahallesi merkezinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya’dan Alanya istikametine gitmekte olan 07 D 6039 plakalı otobüs, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen 07 HHK 96 ve 34 FR 8718 plakalı araçlara arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araç da hurdaya dönerken, otobüste de hasar meydana geldi.

Kazada ölen ya da yaralanın olmazken, kaza sonrası trafik bir müddet aksadı. Kaza sonucu yollar cam kırıklarıyla doldu.
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