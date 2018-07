Tur teknelerine Sahil Güvenlik denetimi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, günübirlik tur teknelerine körfezde uygulama yaptı.Fethiye’den her sabah kalkan ve adalar turuna çıkan tekneleri dönüşte Fethiye Körfezi’nde durduran sahil güvenlik...

Fethiye’den her sabah kalkan ve adalar turuna çıkan tekneleri dönüşte Fethiye Körfezi’nde durduran sahil güvenlik ekipleri, evrak, fazla yolcu, alkol ruhsatı, can yeleği gibi konularda denetleme yaptı. Sahil güvenlik ekiplerinin turizm sezonunu başından beri yaptığı denetimlerde 4 tekneye fazla yolcu alımı, bir tekneye ise alkol ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. İlçeye gelen ziyaretçilerin can, mal güvenliği ve rahat bir tatil geçirmeleri için denetlemelerin sık sık devam edeceği öğrenildi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner yaptığı açıklamada, "Fethiye’nin koylarıyla yurt içi ve dışından birçok kişinin ilgisini çekiyor. İlçeye tatile gelenlerin huzuru için tüm kolluk kuvvetleri özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda günübirlik tur tekneleri de sahil güvenlik ekiplerimizin sıkı denetimi altında. Ziyaretçilerimizin, mavi ile yeşilin buluştuğu koylarımızda rahat bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Fethiyemize gelen herkesin buradan memnun ayrılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kaymakam Şahiner, tatil planı yapmayan herkesi de Fethiye’ye davet etti.