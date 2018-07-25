ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:06

Turistik caddede korkutan yangın

Antalya’nın Kemer ilçesinde onlarca yerli ve yabancı turistin geçtiği caddede bulunan bir mağazada çıkan yangın korkuttu.

Turistik caddede korkutan yangın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Kemer ilçesinde onlarca yerli ve yabancı turistin geçtiği caddede bulunan bir mağazada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Kemer ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde Çetin Çakallıoğlu’na ait mağazanın arka kısmında yangın çıktı. Mağazadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki esnaflar ise yangın söndürme çalışmasına destek verirken, bir yandan da mağazalarındaki ürünlerin dumandan etkilenmemesi için çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Mağazada duman tahliye işlemleri devam ederken, onlarca ürün zarar gördü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku