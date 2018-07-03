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03 Temmuz 2018 Salı 09:49

Turizm merkezinde skunk operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 859 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi göz altına alındı.

Turizm merkezinde skunk operasyonu
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 859 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlileri Altınova Mahallesine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Ayvalık genelinde ve İzmir yol güzergâhında tedbir aldı. Ayvalık’a intikal eden 35 plakalı iki araçta yapılan kontrollerde araç yolcu koltuğu paspas kısmında 859 gram skunk maddesi tespit edildi. Otomobildeki 4 şahıs ve Ayvalık’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.E, N.G., H.G., M.P., N.B., N.A. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli N. B. isimli şahsa gelen kargo paketinde seri numarası olmayan 2 adet tabanca ile uyuşturucu operasyonunda 2 adet olmak üzere toplam 4 adet tabanca ele geçirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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