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01 Temmuz 2018 Pazar 09:52

Turizmci otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 4 yıldızlı otelin işletmecilerinden turizmci kaldığı otel odasında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, mülkiyeti Kemer Belediyesine ait Asdem Park Oteli’nin yaklaşık 20 yıldır işletmeciliğini yapan...

Turizmci otel odasında ölü bulundu
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Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 4 yıldızlı otelin işletmecilerinden turizmci kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, mülkiyeti Kemer Belediyesine ait Asdem Park Oteli’nin yaklaşık 20 yıldır işletmeciliğini yapan ortaklardan 62 yaşındaki Ahmet Fehmi Demirsü, dostlarıyla yemek yedikten sonra dün sabaha karşı otele geldi. Otel odasında dinlenen Demirsü, uzun süre ortalarda gözükmeyip cep telefonlarına da yanıt vermeyince, otel idaresi odaya görevli göndererek durumundan bilgi almak istedi. Odaya giden görevli, otel işletmecisinin yatağın yanında yere yığılmış şekilde yattığını görünce ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalede Demirsü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay daha sonra polis ekiplerine bildirildi.

Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme görevlileri Demirsü’nün ölü bulunduğu odadan delil toplarken, ekipler de otel önündeki caddede güvenlik önlemi aldı. Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan cenaze burada nöbetçi savcının adli tabiple birlikte yaptığı incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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