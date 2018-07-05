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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:34

Türk bayrağı asılı markete saldırıya 3 tutuklama

Antalya’da, Türk bayrağı asılı markete taş ve sopayla saldırıp, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.24 Haziran’da Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Sütçüler Caddesi...

Türk bayrağı asılı markete saldırıya 3 tutuklama
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Antalya’da, Türk bayrağı asılı markete taş ve sopayla saldırıp, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

24 Haziran’da Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde camında Türk bayrağı asılı iş yeri ile iş yeri önündeki araca, PKK terör örgütü yöneticiliğinden hükümlü kişi lehine slogan atıp, taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen çalışmada 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan ve suça sürüklendiği belirlenen çocuk A.O., İ.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Z.A, Ş.Y, ve A.Ö. ise Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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