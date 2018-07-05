Türk bayrağı asılı markete saldırıya 3 tutuklama

Z.A, Ş.Y, ve A.Ö. ise Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen çalışmada 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan ve suça sürüklendiği belirlenen çocuk A.O., İ.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Haziran’da Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde camında Türk bayrağı asılı iş yeri ile iş yeri önündeki araca, PKK terör örgütü yöneticiliğinden hükümlü kişi lehine slogan atıp, taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Antalya’da, Türk bayrağı asılı markete taş ve sopayla saldırıp, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Antalya’da, Türk bayrağı asılı markete taş ve sopayla saldırıp, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.24 Haziran’da Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Sütçüler Caddesi...

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