Türk heyet Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’nda

Türk heyet, inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na geldi.Türk heyet, inceleme yapmak üzere saat 16.40’da Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na geldi. Aralarında olay yeri inceleme ekipleri, uzman...

Türk heyet, inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na geldi.

Türk heyet, inceleme yapmak üzere saat 16.40’da Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na geldi. Aralarında olay yeri inceleme ekipleri, uzman ekipler ve adli tıp kurumu uzmanlarının da bulunduğu heyet, konuta girerek incelemelerine başladı. Heyetin çok sayıda araçla geldiği görüldü.