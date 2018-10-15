Türk heyet Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giriş yaptı.
IHAAW191825-ASA/15-10-2018 - Türk heyet Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giriş yaptı. 15.10.2018 19:18:25 TSI NNNN
IHAAW191825-ASA/15-10-2018 - Türk heyet Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giriş yaptı. 15.10.2018 19:18:25 TSI NNNN
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.