Turkcell Veri Merkezi Davası’nda bir eski öğretmen, 9 eski asker toplam 10 kişiye müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde Gebze’de bulunan Turkcell Veri Merkezi’ne girerek iletişimi kesmeye çalıştığı iddia edilen 15 sanığın 13’ü tutuklanırken, 10 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli’de FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında, Turkcell’in Gebze’de bulunan Veri Merkezine girerek iletişimi kesmeye çalıştığı iddia edilen aralarında Gebze İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz ve Eskihisar Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Akalın’ın da bulunduğu 1’i öğretmen 15 sanığın yargılandığı dava sona erdi. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada firari Ümit İ. haricinde tüm sanıklar ve avukatlar yer aldı.

Karar öncesi sanıkların son sözlerini söyleyişi ile başlanan duruşmada, şahıslar beraatlarını talep etti. Son sözlerin dinlenmesinin ardından başkan tarafından ara verildi. Verilen aranın ardından haklarında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan” müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar hakkındaki kararlar açıklandı.

Karar neticesinde, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz ve öğretmen V.Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, A.U, B.C., C.A., D.Ç., E.E., M.K., M.Ö., O.H., S.S. hakkında müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan S.T. ve C.A. ise terör örgütüne üye olmak suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine tutuksuz olarak yargılanan ve itirafçı olarak ifade veren Eskihisar jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Akalın ise 1 yıl 10 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan İshak B’nin ise suçsuz olduğuna kanaat getirilerek beraatına karar verildi.

Öte yandan, firari Ümit İ’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.