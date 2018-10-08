ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:32

Turkcell Veri Merkezi Davası’nda bir eski öğretmen, 9 eski asker toplam 10 kişiye müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde Gebze’de bulunan Turkcell Veri Merkezi’ne girerek iletişimi kesmeye çalıştığı iddia edilen 15 sanığın 13’ü tutuklanırken, 10 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Turkcell Veri Merkezi Davası'nda bir eski öğretmen, 9 eski asker toplam 10 kişiye müebbet hapis cezası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde Gebze’de bulunan Turkcell Veri Merkezi’ne girerek iletişimi kesmeye çalıştığı iddia edilen 15 sanığın 13’ü tutuklanırken, 10 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli’de FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında, Turkcell’in Gebze’de bulunan Veri Merkezine girerek iletişimi kesmeye çalıştığı iddia edilen aralarında Gebze İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz ve Eskihisar Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Akalın’ın da bulunduğu 1’i öğretmen 15 sanığın yargılandığı dava sona erdi. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada firari Ümit İ. haricinde tüm sanıklar ve avukatlar yer aldı.

Karar öncesi sanıkların son sözlerini söyleyişi ile başlanan duruşmada, şahıslar beraatlarını talep etti. Son sözlerin dinlenmesinin ardından başkan tarafından ara verildi. Verilen aranın ardından haklarında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan” müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar hakkındaki kararlar açıklandı.

Karar neticesinde, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz ve öğretmen V.Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, A.U, B.C., C.A., D.Ç., E.E., M.K., M.Ö., O.H., S.S. hakkında müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan S.T. ve C.A. ise terör örgütüne üye olmak suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine tutuksuz olarak yargılanan ve itirafçı olarak ifade veren Eskihisar jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Akalın ise 1 yıl 10 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan İshak B’nin ise suçsuz olduğuna kanaat getirilerek beraatına karar verildi.

Öte yandan, firari Ümit İ’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku