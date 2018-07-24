Türkiye, Gürcistan’da askeri tatbikata katılacak

Gürcistan’da 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 4’üncü Noble Partner 2018 tatbikatına Türkiye de katılacak.

Gürcistan’da 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 4’üncü Noble Partner 2018 tatbikatına Türkiye de katılacak.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yaklaşık bir hafta önce ’Noble Partner 2018’e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, askeri tatbikatta katılımcı ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığı kaydedildi. Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, tatbikatla ilgili düzenlenen basın toplantısında, tatbikatın Gürcistan ordusunun NATO standartlarına yakınlaşmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu tatbikat, bölgede barışın ve istikrarın güçlendirilmesine hizmet ediyor" dedi.

İzoria, Noble Partner 2017 ile bu yılki tatbikatı karşılaştırarak, tatbikatın Gürcistan ordusunun NATO standartlarına yakınlaşmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı ve "Bu tatbikat, bölgede barışın ve istikrarın güçlendirilmesine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye dahil diğer katılacak ülkeler ise şöyle: Gürcistan, ABD, Büyük Britanya, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan.

Tatbikatı yönetecek komutanın, Gürcistan Kara Kuvvetleri Doğu Komutanı Tuğgeneral Shavlego Tabatadze olacağı öğrenildi.