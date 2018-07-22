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22 Temmuz 2018 Pazar 21:13

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kastamonu’da yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 2. ayak yarışları, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde sona erdi.Kastamonu’nun Azdavay ilçesi Suğla Yaylası’nda 21-22 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 2. yarışı,...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kastamonu'da yapıldı
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 2. ayak yarışları, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde sona erdi.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesi Suğla Yaylası’nda 21-22 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 2. yarışı, Azdavay Uluslararası Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali bünyesinde gerçekleştirilen şampiyonaya 55 sporcu katıldı.

Şampiyonanın son günü olan Pazar günü yapılan ve 41 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda sporcular, yağmur nedeniyle kayganlaşan yarışma alanında zor anlar yaşadı.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, yaptığı konuşma öncesinde yarışlara verdikleri destekten dolayı Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a teşekkür etti. Başkan Civelek, "Bu yarışlar Afyonkarahisar merkezde, Düzce’de, İzmir’de yapılıyor. Bir de Azdavay’da yapılıyor. 3 tane büyük ilin yanında 3 bin 600 nüfusu olan bir Azdavay’da bu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yağış nedeniyle zemin biraz kayganlaştı. Genel itibariyle yarışlar çok iyi gitti. Yarışlarda 41 sporcu aktif olarak başarılı bir şekilde yarıştı" dedi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 2. ayak yarışları sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmalarda dereceye girenler şöyle:

GP: 1- Emre Coşar, 2- Burak Akbulut, 3- Rafet Karakuş.

Prestij : 1- Emre Coşar, 2- Burak Akbulut, 3- Burak Özdemir.

Usta : 1- Çağrı Aslan, 2- Murat Akın, 3- Gökhan Kart.

Genç : 1- Efe Ünekçetin, 2- Kerem Peya, 3- Cemil Çakar.

Vetaran : 1- Nazmi Malkoç, 2- Hüseyin Neziroğlu, 3- Özkan Özkan.
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