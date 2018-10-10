Türkiye’den Kanada’ya masa örtüsünde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İstanbul polisi tarafından bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada’ya gönderilmek istenen masa örtülerine emdirilmiş 15 kiloya yakın afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul polisi tarafından bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada’ya gönderilmek istenen masa örtülerine emdirilmiş 15 kiloya yakın afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin Bakırköy şubesinden Kanada’ya uyuşturucu madde yollanacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, geçtiğimiz Pazartesi günü kargo firmasına düzenlenen baskında Kanada’ya gönderilmek istenen poşetler içindeki 10 ayrı masa örtüsünün astarlarına emdirilmiş 14 kilo 496 gram afyon sakızı ele geçirdi. Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.