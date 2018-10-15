Tutaklı asker kazada şehit oldu

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyü nüfusuna kayıtlı Er Abuzer Özyolci dün gece saatlerinde Eskişehir’de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyü nüfusuna kayıtlı er Abuzer Özyolci, vatani görevini yerine getirdiği Eskişehir’de terhisine 4 ay kala askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Eskişehir’de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı askeri araç devrildi. Kazada Ağrı’nın Tutak ilçesi Kılıçgediği köyü nüfusuna kayıtlı er Abuzer Özyolci şehit oldu.

Şehit Er Abuzer Özyolci’nin şehadet haberi Kılıçgediği köyünde ikamet eden ailesine Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve İlçe Jandarma Komutanı tarafından bildirildi. Şehit Er Abuzer Özyolci, Tutak’ta düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilecek.