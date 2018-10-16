Tuzla’da 2 işçinin hayatını kaybettiği kazaya dava

Tuzla’da 2 işçiye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücü hakkında, “taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaza tespit tutanağında, şüphelinin trafik kurallarının gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeyerek kazanın oluşumunda kusurlu olduğu belirtildi.

Tuzla’da 2 işçiye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücü hakkında, “taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaza tespit tutanağında, şüphelinin trafik kurallarının gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeyerek kazanın oluşumunda kusurlu olduğu belirtildi.

Tuzla’da 2 tersane işçisinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kamil Kocatepe’nin Tuzla Anadolu Tersanesi’nde iş güvenliği elemanı olarak çalıştığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı bölümünde üniversite öğrencisi olduğu anlatıldı.

Şüphelinin, 6 Ağustos 2018 tarihinde 19.57 sıralarında aracıyla Tuzla Evliye Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken ışıklı trafik kavşağına geldiği, yolun sola doğru virajlı olması ve viraja hızlı girmesi neticesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Şüphelinin yolun sağ tarafında yaya olarak yürüyen Ersan Güney ve Ramazan Kuş’a çarparak ölümlerine sebebiyet verdiği vurgulandı.

Kazada otomobil sürücüsü kusurlu

Kaza tespit tutanağına göre, şüphelinin “aracın hızını kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken azaltmamak” kuralını ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda kusurlu olduğu kaydedildi. Şüpheli Kamil Kocatepe’nin, Ersan Güney ve Ramazan Kuş’un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle “taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.