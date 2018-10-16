ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 16:01

Tuzla’da 2 işçinin hayatını kaybettiği kazaya dava

Tuzla’da 2 işçiye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücü hakkında, “taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaza tespit tutanağında, şüphelinin trafik kurallarının gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeyerek kazanın oluşumunda kusurlu olduğu belirtildi.

Tuzla'da 2 işçinin hayatını kaybettiği kazaya dava
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tuzla’da 2 işçiye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücü hakkında, “taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaza tespit tutanağında, şüphelinin trafik kurallarının gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeyerek kazanın oluşumunda kusurlu olduğu belirtildi.

Tuzla’da 2 tersane işçisinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kamil Kocatepe’nin Tuzla Anadolu Tersanesi’nde iş güvenliği elemanı olarak çalıştığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı bölümünde üniversite öğrencisi olduğu anlatıldı.

Şüphelinin, 6 Ağustos 2018 tarihinde 19.57 sıralarında aracıyla Tuzla Evliye Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken ışıklı trafik kavşağına geldiği, yolun sola doğru virajlı olması ve viraja hızlı girmesi neticesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Şüphelinin yolun sağ tarafında yaya olarak yürüyen Ersan Güney ve Ramazan Kuş’a çarparak ölümlerine sebebiyet verdiği vurgulandı.

Kazada otomobil sürücüsü kusurlu

Kaza tespit tutanağına göre, şüphelinin “aracın hızını kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken azaltmamak” kuralını ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda kusurlu olduğu kaydedildi. Şüpheli Kamil Kocatepe’nin, Ersan Güney ve Ramazan Kuş’un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle “taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku