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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:11

Tuzla’da nakliyat şirketine kaçak akaryakıt operasyonu

Polis ekipleri, Tuzla’da bulunan bir nakliyat şirketinin şantiye alanına operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 bin litre satışa hazır 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı kaçak akaryakıt ve 15 bin 500 litre motorin ele geçirildi. Yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Tuzla'da nakliyat şirketine kaçak akaryakıt operasyonu
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Polis ekipleri, Tuzla’da bulunan bir nakliyat şirketinin şantiye alanına operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 bin litre satışa hazır 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı kaçak akaryakıt ve 15 bin 500 litre motorin ele geçirildi. Yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, baskın anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Temmuz günü Tuzla’da bulunan bir nakliyat şirketinin şantiye alanına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1 adet tanker, 1 adet hafriyat kamyonu, 31 bin litre satışa hazır 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı kaçak akaryakıt ve 15 bin 500 litre motorin ele geçirildi. Yakalanan 6 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyon saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
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