Uganda’da ölü sayısı 34’e yükseldi

Uganda’nın doğusunda şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 34’e yükseldiği açıklandı.

Uganda Kızılhaçı, Uganda’nın doğusundaki Elgon Dağı bölgesinde etkili olan toprak kaymasında en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birçok ev toprak altında kalırken, hayvanların telef olduğu bildirildi. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin hayatta kalanlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.