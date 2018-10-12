ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 09:34

Uganda’da toprak kayması faciası: 31 ölü

Uganda’nın doğusunda meydana gelen toprak kaymasında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda'da toprak kayması faciası: 31 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Uganda’nın doğusunda meydana gelen toprak kaymasında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda’nın doğusundaki Elgon Dağı bölgesinde etkili olan toprak kaymasında en az 31 kişi hayatını kaybederken, birçok evin toprak altında kaldığı ve hayvanların telef olduğu bildirildi. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin hayatta kalanlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Yerinden edilmiş insanlar için bölgeye acil yardım malzemeleri gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, 2010 yılında başkent Kampala’ya 250 kilometre uzaklıktaki alanda meydana gelen toprak kaymasında ise en az 80 kişi hayatını kaybetmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku