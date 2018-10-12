Uganda’da toprak kayması faciası: 31 ölü

Uganda’nın doğusunda meydana gelen toprak kaymasında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda’nın doğusundaki Elgon Dağı bölgesinde etkili olan toprak kaymasında en az 31 kişi hayatını kaybederken, birçok evin toprak altında kaldığı ve hayvanların telef olduğu bildirildi. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin hayatta kalanlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Yerinden edilmiş insanlar için bölgeye acil yardım malzemeleri gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, 2010 yılında başkent Kampala’ya 250 kilometre uzaklıktaki alanda meydana gelen toprak kaymasında ise en az 80 kişi hayatını kaybetmişti.