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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:38

Ugandalı ikiz kardeşlere yönelik cinayet ve cinsel saldırı davasında müebbet hapis

Fatih’te para karşılığı cinsel ilişki için Ugandalı ikiz kız kardeşle anlaştıkları ve kız kardeşlerden birini kabloyla boğup öldürdükleri iddia edilen Azeri iki arkadaş müebbet hapse çarptırıldı.

Ugandalı ikiz kardeşlere yönelik cinayet ve cinsel saldırı davasında müebbet hapis
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Fatih’te para karşılığı cinsel ilişki için Ugandalı ikiz kız kardeşle anlaştıkları ve kız kardeşlerden birini kabloyla boğup öldürdükleri iddia edilen Azeri iki arkadaş müebbet hapse çarptırıldı.

İstanbul Fatih’te 31 Ağustos 2016 tarihinde, Azerbaycan vatandaşları Kanan Rafıyev ve Sunay Hasanov’un para karşılığı cinsel ilişki yaşadıkları kadınlardan Ugandalı ikiz kardeşlerden Violet Nanbata’nın öldürülmesi, Beatrice Babırye’nin ise yaralanmasına ilişkin açılan dava karara bağlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Kanan Rafıyev ve Sunay Hasanov ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklardan Kenan Rafiyev Öldürmeye azmettirme ve cinsel saldırı suçlarını kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanık Sunay Hasanov ise olay esnasında öldürme kastının bulunmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Öldürmekten ve cinsel istismardan ceza

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklardan Kenan Rafiyev’i Violet Nanbata’nın ölümünü azmettirmekten müebbet hapse çarptırdı. Rafiyev’i Nitelikli yağma ve cinsel istismar suçlarından ayrıca 20 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti diğer sanık Sunay Hasanov’u, Violet Nanbata’yı öldürülmekten müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Hasnov’u ayrıca 6136 sayılı kanun kapsamında silahtan sayılan ‘muşta’ bulundurmaktan 5 ay hapse çarptırdı.
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