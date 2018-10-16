Ukrayna’da askeri uçak düştü: 2 ölü

Ukrayna’nın Vinniitskaya bölgesinde Ulanov köyünde askeri eğitim sırasında Su-27 tipi bir savaş uçağı düştü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, biri ABD’li olmak üzere 2 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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