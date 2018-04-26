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26 Nisan 2018 Perşembe 11:56

Ukraynalı kadının ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor

Bayrampaşa’da lüks sitenin 12. katındaki balkonda asılı halde bulunan Ukraynalı 35 yaşındaki Olena Tyhly’nin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Ukraynalı kadının ve erkek arkadaşının eve giriş çıkış saatlerini belirledi. Dairenin kapısının içeriden kilitlenmiş olduğunu tespit eden polis, kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ukraynalı kadının ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor
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Bayrampaşa’da lüks sitenin 12. katındaki balkonda asılı halde bulunan Ukraynalı 35 yaşındaki Olena Tyhly’nin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Ukraynalı kadının ve erkek arkadaşının eve giriş çıkış saatlerini belirledi. Dairenin kapısının içeriden kilitlenmiş olduğunu tespit eden polis, kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bayrampaşa’da, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly, yaşadığı lüks sitenin 12. katındaki dairenin balkonunda asılı halde bulunmuştu. Olayı soruşturan polis, Ukraynalı kadının erkek arkadaşı Mehmet N. A.’nın ifadesine başvurdu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, Olena Thyly ve erkek arkadaşının olay gecesi siteye giriş anlarını da tespit etti.

Görüntülerde, Tyhly’nin gece saat 00.45 sıralarında hızlı adımlarla siteye girdiği görülüyor. Ukraynalı kadının erkek arkadaşı ise 01.11 sıralarında geldiği siteden 05.00 sıralarında ayrılıyor.

Dairenin kapısının içeriden kilitlenmiş olduğunu tespit eden polis, kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
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