Ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı

81 ilde Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis uygulaması başlatıldı.



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Alınan bilgilere göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 İl Emniyet Müdürlüklerince temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren yöntemler ile mevcut huzur ve güven ortamının devamı, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla yurt genelinde yasa dışı bahis uygulaması başlatıldı. 19 Kasım 14.00 ila 18.00 saatleri arasında, bin 547 ekip, 4 bin 743 personelin katılımıyla, 4 bin 90 iş yeri kontrol ederek yasa dışı bahis uygulaması yapılacak. Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine ve oynatan şahıslara 7258 sayılı kanun gereğince adli işlem yapılacak. Ayrıca yasa dışı oynayan şahıslar ile ilgili olarak yine 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin (d) fıkrası gereğince 5 bin - 20 bin TL arasında idari para cezası kesilecek.