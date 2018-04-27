Ümraniye’de bir kişi karısını vurup intihar etti

Ümraniye’de bir kişi, önce eşini vurdu ardından da intihar etti. Şahsın eşi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ümraniye’de bir kişi, önce eşini vurdu ardından da intihar etti. Şahsın eşi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özcan Yıldız isimli şahıs, eşiyle birlikte çalıştığı yerde cinnet getirdi. Eşi Dilek Yıldız’ı silahla vuran şahıs ardından intihar etti. Dilek Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Görgü şahitleri Yıldız’ın psikolojik sorunları olduğunu belirtirken, "Çocuğunu kaybetti, ardından intihar girişiminde bulundu. Karısı ayrılacağını söyleyince önce eşini vurmuş ardından kafasına sıkmış. Eşi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.