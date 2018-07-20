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20 Temmuz 2018 Cuma 21:05

Ümraniye’de doktora saldırı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta muayene eden Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, sıra bekleyen hasta yakını tarafından darp edildi. Bilgisayarlı tomografisi çekilen Kaymakçı, beyin cerrahisi servisine...

Ümraniye'de doktora saldırı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta muayene eden Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, sıra bekleyen hasta yakını tarafından darp edildi. Bilgisayarlı tomografisi çekilen Kaymakçı, beyin cerrahisi servisine yatırılarak müşahede altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde hasta muayene ettiği sırada, kapıda bekleyen hasta yakınları arasında kavga çıktı. Kapıya çıkarak hasta yakınlarına, sırası geleni muayene ettiğini söyleyen Doç. Dr. Kaymakçı, kavgaya karışan bir hasta yakını tarafından önce hakarete maruz kaldı, ardında da yabancı cisimle saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Kaymakçı, alnında, yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluşarak kafa travması geçirdi. Hastanede bilgisayar tomografisi çekilen Kaymakçı, tedavi yapılarak beyin cerrahi servisine yatırılıp, müşahede altına alındı.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "‘Doktor’ ve ‘şiddet’ kavramlarını bir arada zikretmekten hicap duyarak öğretim üyemiz Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı’ya yapılan vahşi saldırıyı kınıyorum” dedi.
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