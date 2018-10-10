Ümraniye’de hastane önündeki cinayette zanlının anne ve babası da şüpheli

İstanbul Ümraniye’de servis kavgasında yaralanan Ramazan Sarı ve eşinin tedavi görmek için gittikleri hastanede öldürülmelerine ilişkin firari şüpheli hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, cinayete yardım ettikleri öne sürülen şüphelinin dayısı, anne ve babasının da 20’şer yıl hapsi istendi.

İstanbul Ümraniye’de servis kavgasında yaralanan Ramazan Sarı ve eşinin tedavi görmek için gittikleri hastanede öldürülmelerine ilişkin firari şüpheli hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, cinayete yardım ettikleri öne sürülen şüphelinin dayısı, anne ve babasının da 20’şer yıl hapsi istendi.

Ümraniye’de bir okulun bahçesinde servis kavgasında yaralanan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı’nın tedavi görmek için gittikleri hastanede öldürülmelerine ilişkin 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Ramazan Sarı’nın okul servisi işi yaptığı belirtilerek, 5 Eylül 2017 tarihinde şüpheli Feyyaz Elik’in abisi olan Cüneyt Elik’in öldürülmesi olayına ilişkin Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müştekinin şüpheli durumunda olduğu, şüpheli Feyyaz’ın ise müşteki olduğu belirtildi.

Başına doğru birden fazla ateş etti

Daha önceki olayda silahla yaralanan Ramazan Sarı’nın eşi Suzan Sarı ile birlikte 22 Mayıs 2018 tarihinde tedavi için Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği, hastaneden dışarı çıktıkları sırada Feyyaz Elik ve Recep Sungun’un geldikleri, Feyyaz Elik’in Ramazan Sarı’nın direkt olarak baş tarafına doğru birden fazla silahla ateş ettiği anlatıldı. Bu sırada telefonla görüşen şüpheli Recep Sungun’un Feyyaz Elik ile olay yerinden kaçtıkları ancak şüpheli Recep’in daha sonra bulunarak tutuklandığı kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmedi

İddianameye göre şüpheli Recep Sungun ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek Feyyaz’ın adam öldürme gibi bir düşüncesinden haberi olmadığını, maktülleri tanımadığını söyledi.

İddianamede, şüphelilerden Feyyaz Elik’in asli fail olduğu, Recep Sungun’un ise eylemin nasıl işleneceği konusunda yol göstererek yardım eden sıfatında olduğu belirtildi. Feyyaz Elik’in anne ve babası olan diğer şüpheliler Selime Elik ve Sulhaddin Elik’in ise maktüllerin hastanede olduklarını bildikleri ve Feyyaz Elik’e haber vererek cinayete yardım ettikleri kaydedildi.

Anne ve babaya yardımdan 20 yıl hapis istemi

İddianamede, firari şüpheli Feyyaz Elik’in, “tasarlayarak iki kişiyi kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheliler Feyyaz Elik’in dayısı Recep Sungur, anne Selime Elik, babası Sulhaddin Elik’in de, "tasarlayarak iki kişinin öldürülmesine yardım etmek" suçundan 20’şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame gönderildiği 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.