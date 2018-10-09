Üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen şüpheliler hakim karşına çıktı

Esenyurt’ta üniversite öğrencisi T.K.’ya cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 3 kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanıklar suçlamaları reddederken, duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Gül Erdoğmuş, “Sanıkların ceza alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Esenyurt’ta üniversite öğrencisi T.K’ya eski erkek arkadaşının da aralarında yer aldığı 3 kişinin cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi. 3 şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıklar suçlamaları reddetti.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 2 tutuksuz sanık avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada dosyada bulunan CD’ler izleneceği gerekçesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 182. maddesi gereğince duruşma kapalı olarak yapıldı. Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek cinsel ilişkiye girdiklerini ancak zorla olmadığını söyledi.

"Buradan çıkış yok dediler, bunlar tecavüzcüdür"

Müşteki T.K., "Olay günü içki içtikten sonra yanımıza iki diğer sanık gelmişti. ’Bunlar kim’ dedim. Hayal mi gerçek mi onu bile ayırt edemedim. Herkes eğlenirken ben kendime gelmeye çalışıyordum. Daha sonra lavaboya gittim. ’Ben eve gideceğim’ dedim. B. yanıma gelerek ’Bu şekilde eve gidemezsin’ dedi. Diğer sanıklardan biri telefonumu diğeri de çantamı almıştı. Dışarı çıktığımda halen gitmeye çalışıyordum. Çantamı ve telefonu verin diyordum. Ancak bu sırada arabayı kulübün önüne çekmişlerdi. Ben ’Taksi ile gideceğim’ dedim. Ayakta bile duracak halim yoktu. Burak bana bağırarak arabaya bin bu şekilde gidemezsin’ dedi. Arkadaşlara gidelim ayrı odada uyursun yarın da işe gidersin’ dedi. Ben de çantam ve telefonum onlarda olduğu için binmek zorunda kaldım. Arabada da zaten bana kendisi bağırdı. Bindiğimde diğer 2 şahsın bizi bıraktıktan sonra gideceklerini söyledi. Birlikte yukarı çıktık. B. kapıyı kapattı, bana tecavüz etti. Ardından da diğer iki sanık tecavüz etti. Ben bu sanıklardan şikayetçiyim. Tutuklanmalarını talep ediyorum. ’Buradan çıkış yok’ dediler. Bunlar tecavüzcüdür" dedi.

Davayı ara karara bağlayan mahkeme heyeti mağdurun annesinin dinlenmesine karar verdi. Mahkeme sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında İstanbul Kadın Meclisleri Platformu adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisleri adına açıklama yapan Ayşen Ece Kavas, “Üniversite öğrencisi arkadaşımız maalesef 3 kişinin tecavüzüne uğradığı için şikayetçi oldu. Üniversite öğrencilerinin genç kadınlarının cinsel şiddete maruz bırakıldığında şikayetçi olmaması ve üstü kapatıldığı durumlarla karşılaştık. Hiç bir kadının asla yalnız yürümeyeceğini bir kez daha Bakırköy Adliyesinden söylemiş olalım” dedi.

"Sanıkların ceza alması için elimizden geleni yapacağız"

Müşteki avukatı Gül Erdoğmuş, “Katılmış olduğumuz cinsel taciz davasında bir kez daha soruşturma aşamasının aslında ne kadar önemli olduğunu anladık. Şikayetçi olan arkadaşımız 3 kişinin tecavüzüne uğruyor. Bu olay gerçekleştiği zaman sanıkların ona madde vermesi nedeniyle bu olay yaşanıyor. Dosyada mevcut dar raporu ve kanda tespit edilen uyuşturucu maddesi olmasına rağmen bu her iki rapor soruşturma aşamasına yetişmediği için bugün 3 sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Biz bu davanın takipçisiyiz ve sanıkların ceza alması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kulladı.

Olayın geçmişi

Esenyurt’ta 31 Ağustos 2017’de meydana gelen olayda, T.K. ile B.C. buluşarak Taksim’e gitti. B.C., T.K.’ya ikram ettiği içkinin içerisine uyuşturucu ve uyarıcı madde kattı. T.K. maddenin de etkisi ile kendisini kötü hissetmeye başladı. Ardından mekana A.D. ve M.D. de geldi. T.K. B.C. ile bardan ayrılarak başka bir eğlence mekanına gitti. T.K. eve gitmek istediğini söyledi ancak B.C. kendi ayarladığı eve götürdü. B.C., T.K.’ya cinsel saldırıda bulundu. Ardından eve gelen A.D. ve M.D. de cinsel saldırı da bulundu. T.K.’nın kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi. Suç duyurusu üzerine 3 şüpheli hakkında da "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.