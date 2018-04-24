Üniversiteli genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana gelen kazada, İ.Ö. idaresindeki otomobil ile Mehmet Ali Baydoğan idaresindeki motosiklet Kumkısık Mahallesi’nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki PAÜ öğrencisi Mehmet Ali Baydoğan için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Baydoğan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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