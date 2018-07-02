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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:54

Üniversiteli gencin son görüntüsü kamerada

Adana’da kaybolduktan 35 gün sonra kadavra köpeği ’Melo’ tarafından bulunan üniversiteli gencin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Üniversiteli gencin son görüntüsü kamerada
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Adana’da kaybolduktan 35 gün sonra kadavra köpeği ’Melo’ tarafından bulunan üniversiteli gencin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Yusuf Özcan (24), 28 Mayıs’ta Mersin’deki evinden çıkıp Adana’ya gelmiş ve ailesi bir daha ondan haber alamamıştı. Polis, ailenin başvurusu üzerine arama çalışması yapmış en son görüldüğü yerde 200 polis, 100 komando, AKUT ve AFAD görevlilerinin katılımıyla ormanlık alanda arama yapmıştı. Aramaya 2 kadavra 2 de iz sürme köpekleri katıldı. Öğleden sonra saat 13.30 gibi arama çalışmalarında kadavra köpeği Melo’nun tepki verdiği yerde genç ağaca asılmış halde bulundu.

Özcan’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Genç, Sarıçam ilçesinde Hekimköy kavşağından ormanlık alana doğru giderken anbean görüntülendi. Gencin 28 Mayıs günü saat 20.09’da yavaş yavaş sırtında çanta ile intihar ettiği yere doğru gittiği görülüyor. Genç daha sonrada güvenlik kamerası açısından çıkıyor.
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