Üniversiteli Özge’nin ölümüne neden olan kamyon şoförüne hapis cezası

Kadıköy’de üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme, kamyon şoförünü “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı. Mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koydu.

Kadıköy’de üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme, kamyon şoförünü “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı. Mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koydu.

Kadıköy’de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in hayatını kaybetmesine ilişkin kamyon şoförü Aydın Yanık’ın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aydın Yanık ve avukatı katılırken, kazada hayatını kaybeden Özge Kandemir’in babası Rıza Oktay Kandemir ve avukatı da salonda hazır bulundu.

Avukat yeniden rapor aldırılmasını istedi

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Bilirkişi raporlarında itirazlarımıza cevap gelmemiştir. Yayalara bir kusur atfedilmesi mümkün değildir, sanık savunmasında yayaların kaldırımda olduğunu belirtmiştir. Tüm bu itirazlarımıza ilişkin ek raporda bir açıklama yapılmamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Adli Tıp Kurumunun denetim makamı değildir” diyerek yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Mahkeme avukatın talebini reddetti

Tüm dosya kapsamı ve bilirkişi raporlarını bilikte değerlendirildiğinde çelişkilerin giderilebilecek nitelikte olduğunu belirten mahkeme, katılan avukatının yeniden rapor aldırılması yönündeki talebi reddetti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Aydın Yanık, “Kazanın oluşumu sırasında maktulü kaldırımda görmüştüm ancak maktul yoldaymış. Yola nasıl indiğini anlamadım. Dönüş esnasında kasanın arka tarafına çantası takılıyor, bu şekilde vefat ediyor” dedi.

Kamyon şoförüne hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aydın Yanık’ı “taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan önce 4 yıl hapse çarptırdı. Sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezada indirim yaparak sanığın 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme başkanından karara muhalefet şerhi

Oy çokluğuyla verilen karara mahkeme başkanı İbrahim Temir muhalefet şerhi koydu. Mahkeme başkanı şerh yazısında, "taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan sanık Aydın Yanık’ın, suçtaki kusurunun ağırlığı nedeni ile üst sınıra yakın bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın karar ile birlikte tutuklanması gerektiğini ve çoğunluk tarafından alınan karara katılmadığını kaydetti.

Olayın geçmişi

Kadıköy’de 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir ve arkadaşı Büşra Özsayın’ın Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürüdüğü sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık hakimiyetindeki kamyon kasası Kandemir’in çantasına takılmış ve Kandemir tekerlerin altına sürüklenmişti. Kazada Özge Kandemir hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Büşra Özsayın yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kamyon şoförü Aydın Yanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.