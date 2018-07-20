Üniversiteli Yaren’in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye dava

İstanbul Maltepe’de üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in aracına çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Maltepe’de üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in aracına çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe’de hız yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in aracına çarpıp ölümüne neden olan 16 yaşındaki ehliyetsiz U.B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

150 kilometre hızla seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, U.B.Ç.’nin 23 Şubat 2018 tarihinde 23.30 sıralarında 150 kilometre veya daha fazla hızla Maltepe İdealtepe Başıbüyük Mahallesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlatıldı.

Yan yatarak durabildi

Şahsın direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeride geçtiği, refüje çarptığı ve refüjü aşarak karşı istikamette seyreden araçların yoluna geçtiği belirtildi. Yaren Büyükölmez’in kullandığı otomobilin ön sol ve kapı kısımlarına çarptığı daha sonra devam ederek arkadan gelen Sevda Civelek’in kullandığı otomobilin sol ön kısmına çarparak yan yatarak durduğu kaydedildi. Kazada Yaren Büyükölmez’in hayatını kaybettiği, Sevda Civelek’in ise yaralandığı belirtildi.

İbre 150 km’de kilitlendi

İddianameye göre, şüpheli savunmasında kazayı hatırlamadığını söyledi. Kaza tespit tutanağında ise otomobil sürücü U.B.Ç.’nin şerit izleme ve değiştirme kuralını ihlal ettiğinden tamamen kusurlu olduğu vurgulandı.

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre, şüpheli U.B.Ç.’nin kullandığı aracın kilometre saatinin 150 kilometrede kilitlendiği tespit edildi.

12 yıla kadar hapsi istendi

Şüphelinin idaresinde aracıyla 150 kilometre veya üstü olmak üzere aşırı hızla seyrettiği, bu anlamda bilinçli taksirle hareket ettiği kaydedilirken, şüphelinin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.