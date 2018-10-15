Ünlü futbolcu Arda Turan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "genel güvenliği tehlikeye sokma", "cinsel taciz", "ruhsatsız silah taşıma" ve "kasten yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı. Savcıl
IHAAW162435-ASA/15-10-2018 - Ünlü futbolcu Arda Turan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "genel güvenliği tehlikeye sokma", "cinsel taciz", "ruhsatsız silah taşıma" ve "kasten yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı. Savcılık şarkıcı Berkay hakkında ise "hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenledi. 15.10.2018 16:24:35 TSI NNNN