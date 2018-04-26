Ünlü oyuncu Bill Cosby’e hapis cezası

Amerikalı oyuncu Bill Cosby, bir kadına cinsel taciz ve uyuşturucu kullanımından hapis cezasına çarptırıldı.

Bir zamanlar televizyonlarda örnek baba rolü ile milyonların sevgisini kazanan Amerikalı oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby hakkında devam eden cinsel saldırı davasında jüri tarafından suçlu bulundu. 7 erkek ve 5 kadından oluşan Jüri, kararını açıklamadan önce 14 saat tartıştı. Bir sene önce görülen davada Jüri karara varamamış ve savcılık davanın yeniden görülmesini talep etmişti.

Pennsylvania eyaletinin Norristown kasabasında görülen davada 14 yıl önce Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand’a uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmak suçundan Cosby’nin 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Cosby iddianın asılsız olduğunu ve yaşanan ilişkinin karşılıklı olduğunu ileri sürmüştü. Cosby, ayrıca Constand’a ilaç verdiğini kabul etmiş ama bunların basit alerji ilaçları olduğunu ve sadece rahatlamasına yardımcı olduğunu belirtmişti.

Jüri kararının açıklanmasının ardından kefaletle serbest kalan Cosby’nin kefaletinin kaçma riski nedeni ile kaldırılıp hemen tutuklanmasını talep eden savcıya Cosby sözlü olarak saldırdı. Savcının talebini reddeden hakim ceza kararını daha sonra açıklayacağını duyurdu ancak tarih vermedi.

Mahkemenin çıkışında açıklama yapan Cosby’nin avukatı Tom Meserau “henüz bitmedi” dedi ve davayı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Cosby hakkında 60’dan fazla kadın tarafından cinsel saldırı iddiaları dile getirilmiş bu dava ise suç mahkemelerine taşınan ilk dava olmuştu. Cosby’ı suçlayan kadınların bir kısmını temsil eden ünlü avukat Gloria Allred, “Adalet gerçekleşti. Sonunda kadınlara inanıldığını söyleyebiliriz” dedi.