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23 Temmuz 2018 Pazartesi 00:07

Ünlü sinema oyuncusu Can Gürzap’a motosiklet çarptı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ünlü sinema oyuncusu Can Gürzap’a motosiklet çarptı. Gürzap Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevet Koç Caddesi üzerinde arabasını...

Ünlü sinema oyuncusu Can Gürzap'a motosiklet çarptı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ünlü sinema oyuncusu Can Gürzap’a motosiklet çarptı. Gürzap Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevet Koç Caddesi üzerinde arabasını bırakıp karşı şeride geçmek isteyen ünlü sinema oyuncusu Can Gürzap’a, Kocaeli yönüne giden Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Fathi Hasari idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gürzap yaralandı. Olayın haberin verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Can Gürzap’a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gürzap Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Hastaneye kaldırılan ünlü sinema oyuncusu tedavi altına alındı.

“Kaymakamdan açıklama”

Yaşanan olay sonrası Sapanca Kaymakamı Ali Ada hastaneye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Ada, “Ünlü tiyatro sanatçısı Can Gürzap, Sapanca ilçesinde saat 22.45 sıralarında bir motosikletin çarpması sonucu yaralanmış ve Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Daha sonra Gürzap Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi” dedi.
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