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01 Mayıs 2018 Salı 15:27

Unutulan kibrit yangının sebebini ortaya çıkardı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan ve herkesi korkutan orman yangının sebebi belirlendi. Yangından sonra bölgede inceleme yapan ekipler, yangının çıktığı yerde birkaç tanesi kuru yaprak ve otları tutuşturmada kullanılmış...

Unutulan kibrit yangının sebebini ortaya çıkardı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan ve herkesi korkutan orman yangının sebebi belirlendi. Yangından sonra bölgede inceleme yapan ekipler, yangının çıktığı yerde birkaç tanesi kuru yaprak ve otları tutuşturmada kullanılmış kibrit ele geçirdi.

İçmeler’de yerleşim yerinin hemen dibinden başlayan orman yangını, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve söndürme ekiplerinin havadan müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin zamanla yarıştığı binlerce dönüm eğimli arazideki ormanlık alandaki yangında alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede yangının kibritle otların tutuşturulması sonucu çıktığı belirlendi.

Kibritin bulunduğu alanda yapılan incelemede çocuk olduğu tahmin edilen kişi ya da kişilerce kibritle ormanda otlar ve çam ağaçlarının dökülen yaprakları tutuşturulmak isteniyor. Birkaç kibrit çakıp otları tutuşturan kişiler birden etraf alevler altında kalınca korkup ormanı tutuşturmakta kullandıkları kibriti bile alamdan olay yerinden kaçıyor.
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