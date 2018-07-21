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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:11

Ünye’de trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Ünye'de trafik kazası: 5 yaralı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Ünye Liman Kavşağı’ndan dönmek isteyen Saim G.’nin (72) kullandığı motosiklete, Ünye’den Fatsa istikametine gitmekte olan Selçuk L. (36) idaresindeki 34 AEE 814 plaklı otomobil çarptı. Otomobil motosiklete çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra Mahmur Sami L. (5), Yusuf Sait L. (11) ve Sema L. (34) yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Saim G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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